Sofia Barillà il dramma dei familiari | ritardi per il rimpatrio a causa dell' assicurazione Erasmus

I familiari di una studentessa morta in Portogallo stanno affrontando ritardi nel rimpatrio della salma a causa di un problema con l’assicurazione Erasmus. La giovane, originaria di Palermo, è deceduta domenica scorsa, ma il trasferimento della salma non è ancora stato completato. La famiglia sta cercando di organizzare il ritorno, ma si trova in difficoltà per le complicazioni legate alle pratiche assicurative. La situazione ha creato ulteriore dolore tra i parenti, già colpiti dalla perdita della ragazza.

Come se non bastasse. Come se non fossero stati già travolti da una tragedia. I familiari di Sofia Barillà, la studentessa palermitana morta domenica scorsa in Portogallo, stanno vivendo un ulteriore dramma: riuscire a riportare a casa la salma della ventenne e poter così fissare la data dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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