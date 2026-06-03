L’autopsia eseguita a Lisbona sul corpo di Sofia Barillà, studentessa di 20 anni di Palermo, deceduta durante un soggiorno Erasmus, ha determinato la causa della morte. I risultati dell’esame sono stati divulgati, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulla causa. La procedura ha chiarito le circostanze del decesso, senza ulteriori informazioni sulle cause o sui fattori coinvolti.

L’ autopsia svolta a Lisbona sul corpo di Sofia Barillà, studentessa palermitana di 20 anni morta nella capitale portoghese, ha indicato la causa del decesso. La giovane, secondo quanto ricostruito, si trovava nell’appartamento che condivideva con alcune coinquiline, non presenti al momento del malore: non è stato quindi possibile prestare soccorso o allertare in tempo i sanitari. Rientro della salma in Italia: tempi e assistenza alla famiglia. Il rientro della salma in Italia è previsto nel corso della settimana, con ogni probabilità tra giovedì e venerdì. Le procedure sarebbero facilitate dall’assistenza sanitaria legata al programma Erasmus, nell’ambito del quale Sofia si trovava a Lisbona. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sofia Barillà morta in Erasmus, effettuata l’autopsia: esce fuori tutto

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