Società comunali Puccio verso la presidenza Atm

Notizia in breve

Il sindaco sta aspettando la proclamazione dei 32 eletti in Consiglio comunale prima di definire i ruoli nelle società comunali. Tra i nomi in corsa per la presidenza di Atm ci sarebbe anche quello di Puccio. Le decisioni definitive sugli assetti delle partecipate dipenderanno dall’esito delle elezioni e dalla composizione della nuova giunta. Non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali sui futuri incarichi.