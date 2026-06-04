Società comunali Puccio verso la presidenza Atm
Il sindaco sta aspettando la proclamazione dei 32 eletti in Consiglio comunale prima di definire i ruoli nelle società comunali. Tra i nomi in corsa per la presidenza di Atm ci sarebbe anche quello di Puccio. Le decisioni definitive sugli assetti delle partecipate dipenderanno dall’esito delle elezioni e dalla composizione della nuova giunta. Non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali sui futuri incarichi.
In attesa della composizione della nuova giunta municipale, pare che il sindaco Basile voglia attendere la proclamazione dei 32 eletti in Consiglio comunale, girano le prime indiscrezioni sui futuri assetti delle società partecipate. Ad Atm l'ex direttore generale del Comune, Salvo Puccio, uscito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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