Forlì per la società una mossa a sorpresa Offre la presidenza all’ex coach Gigi Garelli

A Forlì, la società ha annunciato una decisione inattesa, proponendo all’ex allenatore Gigi Garelli la presidenza del club. L’eventuale nomina lo vedrebbe anche ricoprire il ruolo di direttore sportivo. La scelta ha suscitato sorpresa tra tifosi e addetti ai lavori, considerando il passato del personaggio nel mondo della pallacanestro locale. La società non ha ancora confermato ufficialmente l’accordo, ma l’indicazione pare ormai definita.

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