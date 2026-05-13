Forlì per la società una mossa a sorpresa Offre la presidenza all’ex coach Gigi Garelli
A Forlì, la società ha annunciato una decisione inattesa, proponendo all’ex allenatore Gigi Garelli la presidenza del club. L’eventuale nomina lo vedrebbe anche ricoprire il ruolo di direttore sportivo. La scelta ha suscitato sorpresa tra tifosi e addetti ai lavori, considerando il passato del personaggio nel mondo della pallacanestro locale. La società non ha ancora confermato ufficialmente l’accordo, ma l’indicazione pare ormai definita.
Riemerge dal passato il nome a sorpresa di colui che potrebbe diventare il nuovo presidente con funzioni anche di direttore sportivo della Pallacanestro 2.015. Luigi Garelli, per tutti Gigi – nato a Bazzano il 27 aprile 1962 ma da molti anni residente con la famiglia a Forlì –, è stato contattato dal club di viale Corridoni per tornare in società. Una società che Garelli ha visto nascere e che ha guidato nella prima stagione della sua storia (promozione dalla B nel 201516) e per quasi metà della successiva prima di essere esonerato il 29 dicembre 2016 (lo sostituì Giorgio Valli). In quell’esperienza Garelli, oltre che allenatore, fu anche socio della Fondazione e, di fatto, general manager del club.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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