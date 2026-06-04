Soccorsi più veloci | accesso diretto per l' elisoccorso sulla SS36
È stato aperto un accesso diretto sulla SS36 per l’elisoccorso, permettendo interventi più rapidi in caso di emergenze e incidenti. La strada collega la Valtellina e la Valchiavenna con la Brianza e il Milanese, rendendo più tempestivi gli interventi sanitari in queste aree. L’obiettivo è ridurre i tempi di soccorso e garantire un intervento più efficiente in situazioni di emergenza sulla principale arteria stradale.
Soccorsi più rapidi, in caso di emergenze e incidenti, lungo la SS 36, fondamentale arteria di collegamento tra la Valtellina e la Valchiavenna e la Brianza e il Milanese. Via liberaCome riportato anche dai colleghi di LeccoToday, infatti, l'amministrazione comunale di Lierna ha approvato un. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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