Soccorsi più veloci | accesso diretto per l' elisoccorso sulla SS36

Notizia in breve

È stato aperto un accesso diretto sulla SS36 per l’elisoccorso, permettendo interventi più rapidi in caso di emergenze e incidenti. La strada collega la Valtellina e la Valchiavenna con la Brianza e il Milanese, rendendo più tempestivi gli interventi sanitari in queste aree. L’obiettivo è ridurre i tempi di soccorso e garantire un intervento più efficiente in situazioni di emergenza sulla principale arteria stradale.