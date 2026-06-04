I carabinieri hanno trovato due depositi di droga in abitazioni nel quartiere Soccavo, nel Rione Traiano. Tra le persone arrestate c’è anche un uomo di 88 anni. Sono stati sequestrati quantitativi di sostanze stupefacenti nascosti all’interno delle case degli insospettabili. L’indagine ha portato all’arresto di più soggetti coinvolti nel traffico di droga. Le forze dell’ordine proseguono le verifiche sui depositi e sui soggetti coinvolti.

I carabinieri hanno scoperto due depositi di stupefacenti nel quartiere Soccavo, in particolare nel Rione Traiano. Sequestrate cocaina, hashish, armi e materiale riconducibile all’attività di spaccio. Controlli antidroga nel quartiere napoletano di Soccavo hanno portato all’arresto di due donne, entrambe incensurate e considerate insospettabili. Si tratta di una 88enne e di una 58enne, finite in manette al termine di una serie di perquisizioni condotte dai carabinieri con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno. L’attività investigativa si è concentrata in particolare nel Rione Traiano, dove i militari hanno individuato due diversi depositi di sostanze stupefacenti all’interno delle abitazioni delle due donne. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Soccavo, droga nascosta in casa di insospettabili: in manette anche 88enne

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