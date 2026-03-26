Nelle Marche, un'operazione antidroga ha portato all’arresto di quindici persone appartenenti a un’associazione criminale coinvolta nel traffico di stupefacenti. L’indagine, conclusa con un maxi blitz, ha riguardato anche soggetti considerati insospettabili. Le forze dell’ordine hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare, sequestrando droga e materiale legato alle attività illecite.

Macerata, 26 marzo 2026 - “L’operazione conclusa oggi ha consentito di arrestare i membri di un’associazione criminale che ha gestito il traffico di stupefacenti nel territorio delle Marche. L’organizzazione criminale aveva creato una piattaforma online in cui era possibile acquistare droga di diversa qualità e quantità proveniente dalla Spagna. Prima di completare l’acquisto, i clienti erano obbligati a inviare una copia del proprio documento di identità. La droga veniva consegnata a domicilio da numerosi corrieri ai clienti, che potevano lasciare una recensione di gradimento sulla qualità dello stupefacente e sul servizio di consegna. Fondamentale per lo sviluppo dell’indagine è stato l’impiego di due agenti sotto copertura del servizio centrale operativo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operazione Suburra, maxi blitz antidroga: quindici arresti, anche degli insospettabili in manette

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