Droga nascosta nei controsoffitti Due in manette

Due persone sono state arrestate con l’accusa di spaccio di droga, trovata nascosta tra controsoffitti e tapparelle. Durante le operazioni, sono stati sequestrati più di 18.000 euro in contanti, ritenuti collegati all’attività illecita. Le autorità hanno scoperto il materiale durante una perquisizione in un’abitazione, dove sono state rinvenute anche sostanze stupefacenti e altri elementi utili alle indagini.

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Spaccio di droga nascosto tra controsoffitti e tapparelle, con oltre 18mila euro in contanti pronti all’uso. È il bilancio dell’operazione della Polizia di Stato che ha portato all’ arresto di due uomini, accusati di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto parte da un controllo del territorio nelle prime ore del mattino. Una pattuglia della Squadra Volante ferma un’auto con a bordo un soggetto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo appare nervoso, tenta di nascondere un mazzo di chiavi e fornisce indicazioni poco credibili sul proprio domicilio. Gli agenti decidono di approfondire. Gli accertamenti portano a un appartamento a Busto Arsizio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga nascosta nei controsoffitti. Due in manette Notizie correlate Droga ordinata online e nascosta nei libri: scoperti due giovani nel SannioTempo di lettura: 2 minutiDue poco più che ventenni, uno sannita e uno avellinese, sono stati denunciati a piede libero dalla Guardia di Finanza di... Droga nascosta in casa: in manette pusher 64enneSequestrati circa 57 grammi di cocaina, già suddivisa in più involucri, oltre a 1. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Droga nascosta nei controsoffitti. Due in manette; Droga nei controsoffitti e nei cassonetti: a Busto la Polizia arresta due stranieri. Droga nascosta nei controsoffitti. Due in manetteSpaccio di droga nascosto tra controsoffitti e tapparelle, con oltre 18mila euro in contanti pronti all’uso. È il ... ilgiorno.it Tapparelle sigillate col silicone e droga nel controsoffitto: la polizia stana il nascondiglio dei pusher con droga e 18mila euroUn controllo stradale si trasforma in una perquisizione da film: tra serrature prese a testate, porte forzate dai pompieri e un sofisticato sistema di intercapedini sigillate con il silicone ... milanotoday.it Droga nascosta tra elettrodomestici e auto: tre arresti nel Barese Rileggi l’articolo: https://www.borderline24.com/2026/05/06/sfrecciano-sulla-statale-100-con-la-droga-nel-cruscotto-maxi-sequestro-da-40-kg-di-hashish-a-bari/ - facebook.com facebook Spacciatore di marijuana arrestato al Borgo: la droga era nascosta in auto e dietro un cespuglio x.com