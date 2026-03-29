Durante il fine settimana si sono svolti i Campionati Mondiali Junior 2026 di snowboard alpino a Folgaria, con la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni. Tra i protagonisti della competizione si è distinto un giovane atleta italiano, che ha ottenuto risultati di rilievo nella categoria maschile. La manifestazione ha visto sfidarsi numerosi giovani talenti in varie discipline dello snowboard alpino.

L’Italia ha recitato un ruolo da protagonista in occasione dei Campionati Mondiali Junior 2026 di snowboard alpino, che si sono disputati questo weekend sulle nevi di Folgaria. Tommy Rabanser era l’atleta più accreditato della delegazione azzurro ed i risultati lo hanno confermato, come dimostrano le due medaglie individuali conquistate sulla pista trentina. Il diciottenne della Val Gardena, ormai una presenza fissa in Coppa del Mondo con all’attivo anche un ottavo posto come miglior risultato nel circuito maggiore, ha vissuto una rassegna iridata giovanile in progressione partendo con la quarta piazza di venerdì in coppia con Giorgia Carnevali nella prova a squadre e salendo successivamente sul podio sia in gigante che in slalom parallelo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard, Tommy Rabanser protagonista assoluto dei Mondiali Junior! L’Italia sta trovando un nuovo campione

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