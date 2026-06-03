Ciak si scia | al Tennis dell’Accademia dello Sport i campioni dello snowboard e il regista Lucini Giovedì torna Gasp

Durante il ponte del 2 giugno a Bergamo, le condizioni meteorologiche hanno portato pioggia sui campi in terra rossa della Cittadella, mentre al Tennis dell’Accademia dello Sport si sono svolti eventi dedicati agli sport invernali, con la partecipazione di campioni di snowboard e di un regista. Giovedì prossimo, è previsto il ritorno di un noto allenatore di calcio.

Se durante il ponte del 2 giugno a Bergamo ha piovuto, sui campi in terra rossa della Cittadella dello Sport ha nevicato, perché al Torneo dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà, alla ripresa delle partite di mercoledì 3 giugno, hanno fatto “un salto” i protagonisti della stagione dello snowboard appena conclusa. Tra loro, si è presentato con una scintillante coppa di cristallo in mano Maurizio Bormolini, snowboader campione del mondo 2025 e 2026 nello slalom parallelo: “Una grandissima soddisfazione, ma l’emozione più bella di quest’anno è stata la nascita di mia figlia. Dopo l’Olimpiade mi è rimasto un po’ di amaro in bocca, si poteva fare qualcosa in più e andare a medaglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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L'Accademia dello Sport per la Solidarietà celebra in grande i suoi 50 anni

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