Gwyneth Paltrow ha iniziato una transizione dai capelli biondi al grigio utilizzando la tecnica chiamata Smudge. Si è rivolta alla colorista Kadi Lee, che ha lavorato sulla sua chioma per ottenere un graduale passaggio dal biondo cenere a un grigio soft. La tecnica permette di sfumare i colori in modo naturale, senza linee nette di demarcazione. La fase di transizione è visibile come risultato di questa procedura.

Gwyneth Paltrow e il passaggio da biondo a grigio La colorista di fiducia di Gwyneth Paltrow è Kadi Lee. Ed è proprio lei ad aver spiegato all'edizione americana di Vogue in cosa consiste la tecnica smudge che consente di ottenere la più naturale transizione dal biondo al grigio. Per ottenere il copiatisismo biondo di Gwyneth Paltrow senza stacchi evidenti tra ricrescita e lunghezze, la colorista Kadi Lee applica una colorazione bionda semi-permanente alla radice, lasciandola però in posa solo per metà del tempo richiesto. Questo escamotage riduce la visibilità dei capelli grigi senza creare stacchi cromatici netti. Il tempo ridotto di posa è la chiave per evitare che il colore risulti troppo coprente e la resa troppo artificiale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Smudge, la tecnica con cui Gwyneth Paltrow fa la graduale transizione dai capelli biondi al grigio

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