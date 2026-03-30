Trent'anni fa, Geri Halliwell sfoggiava un caschetto rosso con strisce di colore, mentre Reese Witherspoon indossava diversi mini space bun sulla testa. Nel frattempo, Gwyneth Paltrow aveva optato per un taglio pixie, e Geri Halliwell aveva le ciocche platino nel suo taglio rosso. Questi stili, tipici degli anni Novanta, continuano a influenzare le tendenze attuali.

S ono passati esattamente 30 anni da quando Geri Halliwell aveva colpi di sole a strisce sul caschetto rosso fuoco, e anche da quando Reese Witherspoon sfoggiava almeno quattro mini space bun sulla chioma. Erano i pieni anni Novanta e ci hanno lasciato hair look passati alla storia. “Skin-Tone Hair”, quando il colore di capelli è in palette con la pelle X Leggi anche › Il trucco occhi azzurro e blu compie 30 anni. Con un grande ritorno Capelli anni Novanta, il meglio di quegli anni. Non solo il taglio alla Rachel. Gli anni Novanta hanno avuto anche altri “must hair”. Alzi la mano chi non ha avuto, e forse ha tuttora da qualche parte, uno scruntchie, all’epoca chiamato semplicemente elastico per capelli in tessuto, di un colore fluo e che si notava. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal pixie cut di Gwyneth Paltrow alle ciocche platino nel caschetto rosso di Geri Halliwell. Le ispirazioni capelli anni novanta ancora attuali

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