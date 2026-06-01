In occasione della Festa della Mamma, il 31 maggio, una principessa ha pubblicato sui social un’immagine con i figli gemelli, di undici anni. Nell’immagine, i tre indossano abiti coordinati e mostrano un look simile, con capelli biondi. La foto ritrae un momento familiare intimo, con i figli accanto alla madre. La Festa della Mamma si celebra quest’anno in Francia e nel Principato.

I n occasione della Festa della Mamma, celebrata quest’anno il 31 maggio in Francia e nel Principato, la principessa Charlene di Monaco ha condiviso un raro e tenero scatto insieme ai suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella. La fotografia, pubblicata sull’account ufficiale del Palazzo di Monaco, ritrae mamma e figli riuniti in un elegante ritratto che ha subito conquistato i fan della casa reale. Un’immagine semplice ma d’impatto, che offre uno sguardo inedito sul legame speciale tra la principessa e i gemelli. Charlène di Monaco, gli hairlook più belli. guarda le foto Total white e capelli biondi, i look coordinate mamma e figli. Per il ritratto, Charlene di Monaco, Jacques e Gabriella hanno scelto look coordinati nei toni del bianco, una scelta che ha reso l’immagine ancora più luminosa e raffinata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per la Festa della Mamma, la principessa ha condiviso un dolce ritratto con i figli undicenni. Look coordinati, uniti dall'amore e dai capelli biondi

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William shared a sweet childhood photo with Princess Diana on Mother's Day moving fans

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Una nuova foto ufficiale ritrae Charlène di Monaco con i suoi figli Jacques e Gabriella per celebrare la Festa della mamma che, in Francia e nel Principato, cade quest'anno il 31 maggio. Uno scatto luminoso e solare che mette in luce il profondo sentimento ch x.com

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