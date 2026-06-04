Maccio Capatonda è protagonista di Smart Working, il nuovo film di Svevo Moltrasio che fotografa il lavoro moderno, le sue derive e quel desiderio di contatto umano che tutti abbiamo. La commedia italiana, storicamente, ha sempre saputo fotografare la realtà, e raccontarla. E se c'è una nuova dinamica sociale e professionale che è diventata centrale delle nostre abitudini, è lo Smart Working, quel lavoro da casa o da remoto che abbiamo imparato a conoscere e adottare in pandemia e che per tanti è rimasto una consuetudine almeno parziale. Ma come lo viviamo? È una risorsa per avere quell'elasticità e maggior libertà che possa permetterci di costruire altro attorno agli impegni di lavoro? O, d'altro canto, qualcosa che finisce per monopolizzare la nostra attenzione a tutte le ore impedendoci spesso di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Smart Working, recensione: Il film che racconta con ironia gioie e dolori del lavoro da casa

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Su InGenere Cinema Paolo Gaudio parla di SMART WORKING di Svevo Moltrasio. ingenerecinema.com/2026/06/03/sma… #paologaudio #InGenereCinema #smartworking #svevomoltrasio #recensione #chehorror #amicidellhorror x.com

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