Smart working scattano le nuove sanzioni per le aziende | cosa rischia chi non informa i dipendenti sui rischi del lavoro da casa

Da martedì 7 aprile entreranno in vigore nuove norme che prevedono sanzioni per le aziende che non informano i dipendenti sui rischi legati allo smart working. La legge stabilisce che i datori di lavoro devono fornire un’adeguata comunicazione sulla sicurezza durante il lavoro da casa, altrimenti rischiano multe e altre penalità. La misura mira a rafforzare la tutela dei lavoratori in modalità agile.

Cambiano le regole sul lavoro agile. Domani, martedì 7 aprile, entra in vigore una norma che introduce sanzioni per i datori di lavoro che non forniscono l’ informativa sulla sicurezza ai dipendenti in smart working. In realtà, spiega un articolo del Corriere, l’obbligo è stato introdotto quasi dieci anni. In particolare, con l’ articolo 22 delle legge 81 del 2017. In base a quel provvedimento, l’azienda è obbligata a consegnare un’informativa scritta sui rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali. Ma è solo dalle prossime ore che scatteranno le sanzioni per chi non rispetta questo obbligo. Cosa rischiano i datori di lavoro. 🔗 Leggi su Open.online

Smart working, scattano le sanzioni per l’informativa sulla sicurezza: cosa cambia dal 7 aprile per i datori di lavoroDal 7 aprile scatta l'obbligo per i datori di lavoro di fornire ai dipendenti in smart working un'informativa sui rischi, con sanzioni fino a 7.

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