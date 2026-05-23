Il lavoro da remoto potrebbe diventare meno diffuso nei prossimi mesi. Dopo anni in cui molte aziende hanno adottato lo smart working, alcune stanno pianificando di tornare alle modalità tradizionali in presenza. La discussione si concentra sui vantaggi e gli svantaggi di questa scelta. Fino a poco tempo fa, il lavoro includeva aspetti diversi rispetto a quelli attuali, quando il telelavoro ha avuto un ruolo centrale.

Non molto tempo fa, più precisamente prima dell’inizio della pandemia, il lavoro racchiudeva in sé più elementi. Oltre il contratto o le mansioni da svolgere, era anche la rappresentazione di uno spazio fisico e di un luogo basato sulle interazioni umane. A causa del Covid-19 si è verificato un cambio netto, in alcuni settori quasi radicale, che ha previsto l’introduzione diffusa dello smart working. Lavorare da casa, scisse le questioni prevalentemente obbligatorie e di sicurezza, si è rivelato per molti funzionale. Comodità, gestione del tempo, riduzione dell’inquinamento, meno stress e flessibilità. Questi, difatti, sono stati i fattori principali che hanno spinto a credere che la struttura del modello lavorativo sarebbe cambiato permanentemente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lo smart working è destinato a sparire? Pro e contro del “lavoro da casa”

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