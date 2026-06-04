Smart Working | la commedia che trasforma il lavoro da casa in caos domestico
In un quartiere residenziale, una famiglia si è trovata coinvolta in una disputa legata allo smart working. La mamma, lavorando da casa, si è scontrata con il figlio adolescente che frequentava lezioni online, creando un caos domestico. La connessione internet si è interrotta più volte, interrompendo riunioni e studi. La situazione ha portato a una serie di tensioni tra i membri della famiglia, evidenziando le difficoltà di conciliare lavoro e vita privata in spazi condivisi.
Lo smart working è un tema molto dibattuto al giorno d’oggi. Agognato dalla generazione Z e dai Millennial, guardato con sospetto dalla generazione X, odiato dai Boomer. Eppure, in un primo momento, era sembrata la nuova frontiera del lavoro, il cambiamento epocale di un sistema. La pandemia lo ha trasformato, per un periodo, da privilegio per pochi a necessità collettiva, e ha aperto un dibattito che travalicava il semplice rapporto dipendente – datore di lavoro, interessando politica, sociologia, urbanistica e persino la psicologia. Si sono interrogati tutti sulla rivoluzione improvvisa che prometteva più tempo libero, meno traffico e soprattutto una migliore conciliazione tra vita privata e professionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Smart Working - Trailer del film di Svevo Moltrasio con Maccio Capatonda
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Da giovedì 4 giugno in programnmazione: SMART WORKING Regia di Svevo Moltrasio, con Marcello Macchia, Sara Lazzaro, Alessandro Tiberi, Maurizio Nichetti, Giulia Bolatti. Una commedia che osserva da vicino le trasformazioni sociali e culturali degli ul facebook
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