Dal 4 giugno torna al cinema Maccio Capatonda con il film “Smartworking”, diretto da Svevo Moltrasio. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Cinema, torna Maccio Capatonda con il film “Smartworking”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cinema, torna Maccio Capatonda con il film Smartworking

Notizie e thread social correlati

Maccio Capatonda: “Il pubblico ha scelto il nome d’arte, ma Maccio sono io. Herbert? Funziona ovunque, siamo diversi”Durante la seconda puntata di Telespettatroci, il format di interviste di Fanpage, l’attore e comico ha parlato del suo nome d’arte, affermando che...

Maccio Capatonda: il trauma della calvizie e l’incontro con CanalisMarcello Macchia, conosciuto come Maccio Capatonda, ha condiviso aspetti della propria vita privata, parlando di una calvizie precoce e di un...

Temi più discussi: ‘Smart Working’ di Svevo Moltrasio, in una elegante Torino Maccio Capatonda vive le contraddizioni del lavoro moderno; Maccio Capatonda, 'io più pacato e serio in Smart Working'; Smart working Maccio Capatonda nella commedia di Svevo Moltrasio - trailer; Maccio Capatonda: Il successo può ingabbiarti, io cerco sempre di evolvermi.

Maccio Capatonda: Da bambino mi sentivo fuori luogo: il cinema mi ha aiutato a fuggire dalla realtà. Il matrimonio? Se in una relazione ci metti di mezzo un contratto rovini l'amore vanityfair.it/article/maccio… #gialappashow x.com

Maccio Capatonda si reinventa: un ruolo 'pacato e serio' in 'Smart Working'Maccio Capatonda, celebre per la sua comicità surreale e i personaggi sopra le righe, si presenta in una veste inedita nel film Smart Working, diretto da Dario Acocella, in uscita nelle sale dal 28 ... it.blastingnews.com

Maccio Capatonda: Il successo può ingabbiarti, io cerco sempre di evolvermiTorna in sala con 'Smart Working', 'a fine ottobre debutto a teatro, non sarà un 'one man show' e nemmeno stand-up, sono terrorizzato' ... adnkronos.com