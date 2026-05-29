Cinema torna Maccio Capatonda con il film Smartworking

Da tv2000.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 4 giugno torna al cinema Maccio Capatonda con il film “Smartworking”, diretto da Svevo Moltrasio.

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Dal 4 giugno torna al cinema Maccio Capatonda con il film “Smartworking”, diretto da Svevo Moltrasio. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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