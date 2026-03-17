A Pescara, un'operazione denominata PRISON BREAK ha portato all’arresto di 19 persone coinvolte in un traffico di droga e cellulari all’interno delle carceri. Le indagini hanno scoperto che la droga veniva nascosta in palline da tennis e che i cellulari venivano trasferiti tra i detenuti attraverso vari metodi. Sono state eseguite le misure cautelari nei confronti degli indagati.

Diciannove ordinanze di custodia cautelare a Pescara. L’operazione, denominata “PRISON BREAK”, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara e ha portato all’esecuzione di provvedimenti restrittivi nei confronti di detenuti e complici esterni, con l’obiettivo di smantellare una ramificata rete criminale attiva sia dentro che fuori dal carcere. Le indagini e la scoperta della rete criminale Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha avuto origine nel febbraio 2025, a seguito del sequestro di dispositivi elettronici e sostanze stupefacenti da parte degli agenti penitenziari nella casa circondariale di Pescara. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pescara, smantellata rete di spaccio in carcere: droga nelle palline da tennis e cellulari in cella

Articoli correlati

Leggi anche: Prato, carcere della Dogaia: spaccio di droga e uso di cellulari. Una rete con droni e “galoppini”

Como, smantellata rete di spaccio nei boschi: arrestato custode, resistenza e droga recuperata.Un’operazione della polizia di Stato di Como ha smantellato un’organizzazione di spaccio operante nelle aree boschive di Merone.

Una raccolta di contenuti su Pescara smantellata rete di spaccio in...

Droga nelle palline da tennis e nello spezzatino, smantellata rete di spaccio nel carcere di Pescara [VIDEO]Svariati modi per far entrare stupefacenti e telefoni cellulari nella casa circondariale. C'era perfino chi occultava i materiali per via endorettale. Organizzazione smantellata dai carabinieri: esegu ... ilpescara.it

Ripetuti furti di veicoli industriali nei cantieri tra Pescara e Teramo, smantellata un'intera rete criminaleTre arresti e veicoli industriali recuperati: la Polizia Stradale smantella una banda di ladri attiva tra Pescara e Teramo. virgilio.it