Pordenone smantellata la rete di spaccio | droga e pistola sequestrate

A Pordenone, le forze dell'ordine hanno smantellato una rete di spaccio, sequestrando circa 300 grammi di cocaina, 600 di marijuana, una pistola e 12.000 euro in contanti. Durante le operazioni sono stati arrestati un albanese e una cittadina ucraina, accusati di traffico di sostanze stupefacenti nel 2025. L'intervento si è concluso con il sequestro di droga e armi, e con i due arresti.

? Cosa sapere I militari a Pordenone arrestano un albanese e una ucraina per spaccio nel 2025.. Sequestrati 300 grammi di cocaina, 600 di marijuana, una pistola e 12 mila euro.. I militari del Comando Provinciale di Pordenone hanno smantellato una rete di spaccio che ha operato senza sosta per tutto il 2025, portando all’arresto di un uomo di origine albanese e alla misura dell’obbligo di dimora per la sua compagna ucraina. L’operazione, coordinata dalla Procura della, scaturisce da un precedente sequestro di cocaina avvenuto a Zoppola, dove il Nucleo di polizia economico-finanziaria aveva colpito un residente. Da quel primo tassello è stata...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone, smantellata la rete di spaccio: droga e pistola sequestrate Notizie correlate Cremona, smantellata la rete di spaccio: 6 chili di droga sequestratiLa notte tra il 17 e il 18 aprile 2026, un’operazione della Polizia di Stato ha smantellato una catena di distribuzione di stupefacenti nella... Como, smantellata rete di spaccio nei boschi: arrestato custode, resistenza e droga recuperata.Un’operazione della polizia di Stato di Como ha smantellato un’organizzazione di spaccio operante nelle aree boschive di Merone. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Blitz all’alba: smantellata la rete della coca, 28 misure e traffico internazionale sotto scacco; POLIZIA DI STATO * : SMANTELLATA RETE DI TRAFFICO DI DROGA A BOLZANO, 28 MISURE CAUTELARI ESEGUITE; Bolzano, smantellata rete albanese della droga: 28 misure in 12 province. Spaccio destinato agli studenti delle superiori: smantellata la rete. Il Comune attiva un piano di sensibilizzazione per le famiglieAlle prime luci di mercoledì 25 marzo la polizia locale di Fontanafredda ha smantellato una rete di spaccio al dettaglio che riforniva soprattutto giovani e studenti delle scuole della zona. ilgazzettino.it Tentata rapina in una stazione di servizio a Pordenone: ferito il gestore Due uomini armati di coltellino hanno aggredito un 28enne che ha reagito: lieve ferita al fianco e aggressori in fuga senza bottino Sebastiano Franco x.com PORDENONE. Confartigianato Imprese Pordenone In ricordo di Ermanno De Anna Confartigianato Imprese Pordenone esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Ermanno De Anna, storico dirigente dell’Associazione e figura di riferimento per la comun - facebook.com facebook