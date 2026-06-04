Slò Fest la Romagna si mette in viaggio con lentezza | Basta overtourism cerchiamo un tempo libero autentico

La quarta edizione di Slò Fest si svolgerà dall’11 al 14 giugno e si concentrerà sulla promozione del turismo sostenibile in Romagna. Il festival, che si tiene in diverse località della regione, mira a promuovere un approccio al viaggio più lento e autentico, contrastando il fenomeno dell’overtourism. L’evento si propone di valorizzare le esperienze di turismo responsabile e di riscoprire il valore di un tempo libero più genuino.

Al via la quarta edizione di Slò Fest, il festival itinerante che dall'11 al 14 giugno porterà la cultura del turismo sostenibile nel territorio romagnolo. L'evento accende i riflettori su un tema cruciale: il contrasto all'overtourism. “È una cosa che avvertiamo tantissimo – spiega il direttore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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