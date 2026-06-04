Concerti al tramonto coperte sul prato e storie controvento | la Romagna si mette in viaggio con Slò Fest
Un evento musicale si svolge in Romagna, con concerti al tramonto, coperte sul prato e storie controvento. La manifestazione invita a riscoprire il territorio attraverso musica e momenti di relax all’aperto. L’obiettivo è promuovere la scoperta del patrimonio locale, con un’attenzione alla sostenibilità e al rispetto delle tradizioni. La location si trasforma in un luogo di incontro tra natura, cultura e musica, offrendo un’esperienza di scoperta e relax.
Riscoprire il territorio romagnolo dedicandosi il lusso del tempo, della scoperta e della sostenibilità. Dal 11 al 14 giugno il territorio forlivese torna a farsi teatro di incontri, musica ed esperienze all'aria aperta con la quarta edizione di Slò Fest, il Festival del Viaggio Lento organizzato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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