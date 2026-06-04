Arezzo, 4 giugno 2026 – Dal 6 giugno al 20 settembre Casa Masaccio Centro per l’Arte Contemporanea di San Giovanni Valdarno presenta Imitation of Life (Imitare la vita), prima mostra personale in un’istituzione pubblica italiana dell’artista taiwanese Skyler Chen. Il progetto, a cura di Marta Papini e realizzato in collaborazione con la galleria MASSIMODECARLO, inaugura sabato 6 giugno alle 18 negli spazi di corso Italia 83. Con questa esposizione Chen affronta e mette in discussione la tradizione della pittura occidentale, intrecciando frammenti narrativi, immagini disturbanti e riferimenti autobiografici in opere che riflettono sui temi dell’identità, della rappresentazione e dell’esperienza queer. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Skyler Chen in mostra a Casa Masaccio: a San Giovanni “Imitation of Life (Imitare la vita)”, prima personale italiana dell’artista taiwanese

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