Sabato 6 giugno Casa Masaccio | centro per l’arte contemporanea inaugura Imitation of Life Imitare la vita

Sabato 6 giugno, presso Casa Masaccio, centro per l’arte contemporanea, si terrà l’inaugurazione della mostra Imitation of Life (Imitare la vita). L’esposizione presenta la prima personale in un’istituzione pubblica italiana dell’artista taiwanese Skyler Chen. La mostra raccoglie opere realizzate dall’artista e sarà aperta al pubblico a partire dalla stessa data. La rassegna durerà fino a una data ancora da comunicare e si svolge nel contesto delle iniziative dedicate all’arte contemporanea.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – Sabato 6 giugno 2026 a Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea inaugura Imitation of Life (Imitare la vita), prima personale in un'istituzione pubblica italiana dell' artista taiwanese Skyler Chen. A cura di Marta Papini e in collaborazione con la galleria MASSIMODECARLO, la mostra interroga la tradizione della pittura occidentale attraverso forme dissonanti e frammenti narrativi. Per la mostra a Casa Masaccio, Skyler Chen si confronta con i canoni della pittura rinascimentale italiana proprio nel luogo in cui questi hanno preso forma: la prospettiva lineare, il realismo delle proporzioni, l’idea di uno spazio ordinato e misurabile costruito per un unico punto di vista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sabato 6 giugno Casa Masaccio | centro per l’arte contemporanea inaugura Imitation of Life (Imitare la vita) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La collettiva d’arte “Contemporanea“ si inaugura oggi alle 18Torna, nel Comune di Montelabbate Contemporanea, la collettiva d’arte alla sua seconda edizione e che viene ospitata negli spazi espositivi dello... Leggi anche: “Arte video e ambiente” a Casa Masaccio