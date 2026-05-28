Imitation of Life Imitare la vita prima personale in un' istituzione pubblica italiana dell' artista taiwanese Skyler Chen
Dal 6 giugno al 20 settembre, la Casa Masaccio di Arezzo ospita la prima personale pubblica in Italia dell’artista taiwanese Skyler Chen, intitolata Imitation of Life. La mostra si svolge presso il Centro per l’Arte Contemporanea di San Giovanni.
Arezzo, 28 maggio 2026 – Casa Masaccio Centro per l'Arte Contemporanea di San Giovanni presenta dal 6 giugno al 20 settembre. A cura di Marta Papini e in collaborazione con la galleria MASSIMODECARLO, la mostra interroga la tradizione della pittura occidentale attraverso forme dissonanti e frammenti narrativi. “La mostra personale di Skyler Chen a Casa Masaccio, Imitation of Life, prende il titolo da un lungometraggio di Douglas Sirk del 1959 (intitolato Lo specchio della vita nella traduzione italiana), il cui nucleo narrativo principale racconta la storia di una ragazza afroamericana che rinnega le proprie origini per cercare di vivere da bianca nell’America segregazionista. 🔗 Leggi su Lanazione.it
His Heart was Never Mine! He Dotes on His Sister Like a Lover!Im Done with You!
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