Siulp Bologna | Zero fondi per i cani poliziotti in pensione

La segreteria provinciale del Siulp denuncia che non ci sono fondi disponibili per mantenere i cani poliziotti in pensione. La situazione riguarda gli animali che, dopo aver servito nelle forze di polizia, attendono ancora di ricevere assistenza e cure adeguate. La mancanza di risorse si traduce in un’incertezza sulla loro futura sistemazione e benessere. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti senza ottenere ancora una risposta concreta.

Bologna, 4 giugno 2026 – Con profondo sconcerto e ferma indignazione, la segreteria provinciale del Siulp di Bologna denuncia “l’ennesimo e gravissimo segnale di abbandono economico e istituzionale che colpisce i più fedeli e vulnerabili collaboratori della polizia di stato: i cani riformati per anzianità o motivi di salute”. Il Siulp si riferisce a una nota ufficiale del ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza. “Notiamo la totale assenza di stanziamenti di bilancio relativo all'assistenza veterinaria dei cani non più idonei al servizio, sia per l'esercizio finanziario 2025 sia per l'anno corrente – prosegue la nota del Siulp -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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