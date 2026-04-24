Caso Diarra Siulp contesta tesi del depistaggio | Acrimonia contro i poliziotti
Il Siulp di Verona ha commentato l’ordinanza della gip Livia Magri, che ha respinto la richiesta di archiviazione per l’agente coinvolto nel caso di Moussa Diarra, un giovane maliano deceduto il 20 ottobre 2024. Secondo il sindacato di polizia, le accuse di depistaggio sarebbero infondate e si denuncerebbe un’ostilità nei confronti degli agenti coinvolti nel procedimento. La decisione giudiziaria apre la strada a ulteriori sviluppi nel processo.
Il Siulp di Verona interviene con fermezza dopo l’ordinanza della gip Livia Magri che ha respinto la richiesta di archiviazione per l’agente coinvolto nella morte di Moussa Diarra, il 26enne maliano deceduto il 20 ottobre 2024. Il sindacato esprime una netta opposizione all'ipotesi di un presunto.🔗 Leggi su Veronasera.it
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