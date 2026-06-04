Sistema Sorrento il Riesame conferma l' impianto ma annulla due misure cautelari

Sei misure cautelari confermate e due annullate, dal tribunale del riesame di Napoli, nell'ambito del procedimento giudiziario sul cosiddetto "Sistema Sorrento", l'indagine della Guardia di Finanza e della Procura di Torre Annunziata (coordinata dal procuratore Nunzio Fragliasso) sulle presunte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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