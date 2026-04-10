‘Sistema Sorrento’ chieste nuove misure cautelari La Guardia di Finanza sta eseguendo le notifiche

La Guardia di Finanza sta notificando inviti a comparire nell'ambito di un'indagine sul cosiddetto “Sistema Sorrento”. Le misure cautelari richieste sono di natura preventiva e coinvolgono persone che dovranno rispondere davanti al giudice per l’interrogatorio. L’operazione si svolge in provincia di Napoli, con il coordinamento della Procura locale. Le notifiche sono state avviate nelle ultime ore dalla Guardia di Finanza di Massa Lubrense.

Chieste nuove misure cautelari per il “Sistema Sorrento”. La Guardia di Finanza di Massa Lubrense, su delega della Procura di Torre Annunziata guidata da Nunzio Fragliasso, sta notificando gli inviti a comparire per rendere l’interrogatorio preventivo davanti al Gip. Contengono nuove accuse di corruzione e turbativa d’asta, sviluppatesi anche dopo le rivelazioni confessorie dell’ex sindaco Massimo Coppola, dell’ex staffista Francesco Di Maio e di Raffaele Guida detto ‘Lello il Sensitivo’, braccio destro di Coppola nei rapporti con gli imprenditori appartenenti al sistema corruttivo. Gli indagati di questa tranche sarebbero una ventina. La... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘Sistema Sorrento’, chieste nuove misure cautelari. La Guardia di Finanza sta eseguendo le notifiche Riciclaggio e frode fiscale nel distretto conciario di Solofra: 13 misure cautelari della Guardia di FinanzaSono ritenuti gravemente indiziati di associazione a delinquere dedita al riciclaggio nazionale ed internazionale di capitali di provenienza... Traffico di sostanze stupefacenti, chieste 14 misure cautelariStavano indagando su un Codice Rosso e hanno scoperto un business dello spaccio di droga: cocaina, hashish e marijuana. Temi più discussi: Sistema Sorrento: proposto scioglimento del Comune, elezioni verso il rinvio; Il Sistema Sorrento provò a infiltrarsi a Massa Lubrense, ma il sindaco Balducelli disse no; SISTEMA SORRENTO, IL COMUNE PARTE CIVILE NEL PROCESSO ALL'EX SINDACO MASSIMO COPPOLA; Sistema Sorrento, rischio elezioni solo nel 2028. Sistema Sorrento, commissione d’accesso consegna la relazione: Infiltrazioni criminali, Comune va sciolto. Elezioni verso il rinvioLa commissione d'accesso ha consegnato la relazione: infiltrazioni criminali accertate nell'amministrazione comunale ... ilfattoquotidiano.it Corruzione e potere, Sistema Sorrento: presentazione del libro-inchiestaUn’inchiesta che scuote le coscienze e accende il dibattito pubblico approda nel cuore della provincia di Caserta. Venerdì 27 marzo, alle ore 18, la Libreria Spartaco ospiterà il giornalista Vincenzo ... casertanews.it #Cronaca #Politica ULTIM’ORA – Sistema Sorrento, countdown al Viminale: oggi la verità sullo scioglimento x.com #Cronaca #Politica ULTIM’ORA – Sistema Sorrento, countdown al Viminale: oggi la verità sullo scioglimento - facebook.com facebook