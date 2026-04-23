L' inchiesta sulle false residenze a Forza d' Agró il Riesame annulla le misure cautelari
Il tribunale del Riesame ha deciso di annullare le misure cautelari nei confronti di cinque persone coinvolte nell'inchiesta sulle false residenze a Forza d'Agró. L'indagine riguarda presunte irregolarità legate a dichiarazioni di residenza utilizzate per influenzare le elezioni amministrative previste nel 2024. La revoca delle misure è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando aperti alcuni aspetti del procedimento giudiziario.
Il tribunale del Riesame ha revocato le misure cautelari applicate ai cinque indagati principali dell’inchiesta sulle false residenze a Forza d'Agró per ottenere più voti amministrative del 2024.Torna libero il sindaco Bruno Miliadó per il quale lo scorso 1 aprile il gip Ornella Pastore aveva.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
VIDEO | Forza d'Agrò, false residenze in stanze d'albergo o case inesistenti: il retroscena dell'inchiesta che ha portato agli arresti del sindacoQuelle 96 richieste di trasferimento di residenza, presentate pochi mesi prima le elezioni 2024, hanno destato i primi sospetti agli inquirenti.
Leggi anche: False residenze per ottenere più voti, arrestato il sindaco di Forza d'Agró
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: False residenze a Forza d’Agrò: si va al Riesame; Firme false per le liste elettorali, 8 indagati tra parlamentari e politici; Firme false per le elezioni a Giugliano, indagati anche due parlamentari tra cui un componente dell’Antimafia; Fingersi gay per evitare il rimpatrio: la Bbc svela il business delle richieste d’asilo pilotate in Gran Bretagna.
False residenze a Forza d’Agrò, revocati gli arresti domiciliari e l’obbligo di dimoraArrivati oggi i verdetti del Tribunale del Riesame sull’inchiesta false residenze a Forza d’Agrò, in particolare in merito all’ordinanza di custodia cautelare che l’1 aprile ha fatto scattare gli arre ... sikilynews.it
Caso residenze a Forza d’Agrò, liberi tutti: i giudici del Riesame revocano le misure cautelariAccolti i ricorsi delle difese per il sindaco, l'ispettrice e i consiglieri coinvolti nell'indagine sui presunti brogli elettorali del 2024. Annullati i domiciliari e i divieti per i cinque indagati p ... msn.com
Forza Nuova, la prefettura di Forlì-Cesena vieta il convegno a Predappio x.com
Il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Campanella: «Singolare leggere l’amarezza di Alecci» - facebook.com facebook