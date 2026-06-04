Sistema integrato d' istruzione dell' infanzia | nuovo sì della Regione Puglia in Commissione

La VI Commissione del Consiglio regionale della Puglia ha approvato a maggioranza un disegno di legge sul sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia. La normativa mira a definire un quadro regolamentare per il settore, con l’obiettivo di favorire il benessere dei bambini. La proposta, già approvata in passato, torna in discussione per essere adottata definitivamente.

Una “cornice normativa” per mettere al centro il benessere dei più piccoli. La VI Commissione del Consiglio regionale della Puglia ha nuovamente approvato a maggioranza un disegno di legge per disciplinare il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. L'aula del Consiglio, su. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Nuove indicazioni 2025 scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado: le novità

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