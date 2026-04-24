Regione Lazio 270 milioni per le imprese | al via il nuovo sistema integrato di finanza agevolata

La regione Lazio ha annunciato l'avvio di un nuovo sistema integrato di finanza agevolata, destinato a fornire circa 270 milioni di euro alle imprese locali. L'obiettivo è offrire supporto finanziario per migliorare la competitività e promuovere progetti di innovazione nel settore produttivo regionale. La misura mira a favorire l'accesso ai fondi e a stimolare lo sviluppo economico delle aziende presenti sul territorio.

Un'iniezione di liquidità da circa 270 milioni di euro per sostenere la competitività e l'innovazione del tessuto produttivo regionale. È stato presentato oggi, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, il nuovo sistema integrato di strumenti di finanza agevolata dedicato alle imprese laziali.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Caso Sistema tarrifario integrato. Atm condannata dal tribunale: "Risarcisca 5,1 milioni al Comune"È una delle sentenze più complesse degli ultimi 15 anni quella che ha riunito quasi tutte le vicende del Sitam, il sistema integrato tariffario... Castiglion Fiorentino, al via un servizio di orientamento alla finanza agevolataArezzo, 8 aprile 2026 – Il Comune di Castiglion Fiorentino attiva una cabina di regia per supportare il tessuto produttivo locale nell'accesso a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Regione Lazio, 270 milioni per le imprese: al via il nuovo sistema integrato di finanza agevolata; LAZIO | Dalla Regione oltre 270 milioni per il credito alle imprese: il 5 maggio presentazione a Latina; Sostegno finanziario e nuove opportunità per le imprese nel Lazio; Crescita e sviluppo delle imprese, la Regione Lazio lancia un piano di 275 milioni. Che cosa prevede il piano della Regione Lazio per destinare 275 milioni di euro di strumenti finanziari alle imprese?L’iniziativa rientra nel Programma Regionale FESR 2021–2027 ed è attuata dalla Regione Lazio con il supporto di Lazio Innova, in collaborazione con BEI, Mediocredito Centrale e le banche locali ... startupitalia.eu Regione Lazio, 275 mln di euro di strumenti finanziari per le impreseAngelilli: «Un sistema integrato di accesso al credito per rafforzare competitività, investimenti e crescita delle imprese» Presentato il pacchetto di misure dedicato alla finanza agevolata per MPMI e ... online-news.it Da Ostia Antica al Colosseo in sella alla bici: il progetto che piace alla regione Lazio ift.tt/iMhBIUv x.com Ciociaria Oggi. . Si è svolto oggi, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, l’incontro di presentazione del nuovo sistema integrato di strumenti di finanza agevolata a favore delle imprese del Lazio. Un articolato pacchetto di interventi che, nel corso del 2026 - facebook.com facebook