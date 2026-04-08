La commissione affari istituzionali e bilancio del Consiglio regionale della Toscana ha scelto Stefano Scaramelli come nuovo Garante dell'infanzia e dell'adolescenza. La decisione è stata comunicata oggi, 8 aprile 2026, a Firenze. La nomina segue un processo di selezione interno alla commissione, che ha valutato i candidati disponibili per questa posizione.

Firenze, 8 aprile 2026 - La commissione affari istituzionale e bilancio del Consiglio regionale ha designato Stefano Scaramelli a nuovo Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana. L'assemblea toscana sarà ora chiamata a votare la nomina. Scaramelli, ex consigliere regionale Iv, già vicepresidente dell'Assemblea legislativa nella precedente legislatura e presidente della commissione regionale sanità nel quinquennio 2015-2020, era l'unico nome sul tavolo della commissione, guidata da Vittorio Salotti (Casa riformista), che si è espressa a maggioranza. La proposta di deliberazione è stata votata a scrutinio segreto e l'ex consigliere regionale ha ricevuto quatto voti a favore e tre schede bianche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consiglio Toscana, commissione designa Scaramelli nuovo Garante dell'infanzia

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