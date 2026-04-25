Creta scossa dal sisma | magnitudo 4.9 vicino a Candia allerta faglia

Un terremoto di magnitudo 4.9 si è verificato vicino a Candia, sull'isola di Creta, nella mattinata di sabato 25 aprile, a circa 17 chilometri di profondità. L'evento ha provocato timori tra la popolazione e ha portato le autorità a mantenere alta l’attenzione sulla faglia di subduzione dell’Egeo, che resta sotto osservazione per eventuali repliche nelle prossime ore. Nessun dato, al momento, segnala danni o feriti.

? Cosa sapere Terremoto di magnitudo 4.9 a 17 km di profondità vicino a Candia, sabato 25 aprile.. La faglia di subduzione dell'Egeo mantiene alta l'allerta per possibili scosse nei prossimi giorni.. Un terremoto di magnitudo 4.9 ha scosso il territorio di Creta alle ore 23:49 locali di questo sabato 25 aprile 2026, colpendo con una profondità di 17 km la zona nei pressi di Candia. L’evento sismico, avvenuto mentre in Italia erano le 22:49, ha generato una vibrazione percepita con intensità moderata ma decisa su gran parte dell’isola greca. La localizzazione del punto di rottura, situato a una distanza di soli 17 chilometri dalla superficie terrestre, ha reso la scossa particolarmente avvertibile dalla popolazione locale, nonostante la magnitudo non sia stata estrema.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Creta scossa dal sisma: magnitudo 4.9 vicino a Candia, allerta faglia Notizie correlate Leggi anche: Terremoto nell’isola di Creta: scossa di magnitudo 5.8 a 15 km di profondità vicino a Lerapetra Macerata scossa dal sisma: magnitudo 3.0 tra San Ginesio e i comuniUn lieve movimento tellurico ha scosso il territorio della provincia di Macerata nel primo pomeriggio di questo sabato 18 aprile 2026. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Terremoto oggi in Grecia: scossa a Creta dopo il forte sisma di ieri; Grecia, nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.6 al largo del sud di Creta; Terremoto a Creta: scossa di magnitudo 5.8 sulla costa meridionale; Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 5.8 a una profondità di 17 km. Grecia, sisma di magnitudo 5.8 al largo di CretaLa scossa si è verificata ad una profondità di circa 13 chilometri (8 miglia), a circa 11,5 chilometri a sud-est di Ierapetra ... tg24.sky.it Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 5.8 a una profondità di 17 kmUn terremoto di magnitudo 5.8 si è verificato nelle prime ore del mattino di venerdì 24 aprile, alle 6:18 ora locale (le 5:18 ora italiana), vicino a Heraklion, Creta, Grecia, come riportato dal Centr ... corriere.it Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, 25 aprile, sull’isola di Creta, in Grecia di magnitudo 4.6. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione ma, secondo le prime informazioni disponibili, non si registrano danni gravi né vittime. - facebook.com facebook Terremoto oggi in Grecia: scossa a Creta, paura ma nessun danno x.com