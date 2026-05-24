Sisma in Albania | scossa di magnitudo 3.8 vicino a Elbasan

Da ameve.eu 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata vicino a Elbasan, in Albania. La scossa si è verificata questa mattina e ha causato timori tra la popolazione locale. La faglia responsabile si trova nella zona, dove le placche tettoniche si muovono in modo attivo. Non sono stati segnalati danni o feriti. La profondità del sisma e le caratteristiche geologiche della regione hanno contribuito alla percezione della forza dell’evento.

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? Domande chiave Perché la scossa è stata così forte nonostante la magnitudo contenuta?. Come interagiscono le placche tettoniche sotto la regione di Elbasan?. Quali sono i rischi reali legati alla profondità di soli 8 chilometri?. Perché questa zona è soggetta a continui movimenti della crosta terrestre?.? In Breve Epicentro a 8 chilometri di profondità vicino alla prefettura di Elbasan.. Convergenza tra placca eurasiatica e microplacca adriatica causa stress nelle faglie.. Area soggetta a centinaia di eventi sismici ogni settimana.. Storia locale documenta terremoti passati con intensità superiore a magnitudo 6.. Una scossa di magnitudo 3.8 ha colpito l’Albania sabato 23 maggio alle ore 15:39, con un epicentro situato ad ovest della prefettura di Elbasan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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