Sisma in Albania | scossa di magnitudo 3.8 vicino a Elbasan

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata vicino a Elbasan, in Albania. La scossa si è verificata questa mattina e ha causato timori tra la popolazione locale. La faglia responsabile si trova nella zona, dove le placche tettoniche si muovono in modo attivo. Non sono stati segnalati danni o feriti. La profondità del sisma e le caratteristiche geologiche della regione hanno contribuito alla percezione della forza dell’evento.