Casa ai boomers la metà del patrimonio immobiliare italiano

In Italia, ci sono circa 26 milioni di persone che possiedono una casa di proprietà. Quest’anno, si prevede che siano effettuate almeno 800.000 operazioni di compravendita immobiliare. La distribuzione del patrimonio immobiliare mostra che i membri della generazione dei baby boomer possiedono circa la metà delle proprietà nel paese. I dati indicano inoltre che il mercato immobiliare si mantiene attivo, con molte transazioni che si concentrano in questa fascia di età.

In Italia ci sono 26 milioni di proprietari di casa, e quest’anno sono attese almeno 800mila operazioni di compravendita. Ma la composizione del patrimonio immobiliare che passa di mano sta cambiando radicalmente, per questioni generazionali. Infatti, su un valore di beni immobili totale di 5.663 miliardi (secondo i dati Bankitalia e Istat, elaborati da Scenari Immobiliari), il 48%, pari a 2.270 miliardi, è nelle mani di ultra settantenni. Tra i 51 e i 70 anni ci sono 1.830 miliardi (32,3%), tra 31 e 50 anni 1.000 miliardi (17,7%), tra 21 e 30 anni sono 105 miliardi (1,9%) e sotto i 20 anni circa 8 miliardi (0,1%). Il punto è che le case che... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Canadian homebuyers rely on family money as housing costs surge: CPA Canada

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