Mercato immobiliare | chi compra casa a Genova e cosa cerca l' identikit

A Genova, più di un terzo degli acquirenti di immobili ha meno di 35 anni. I giovani sono la fascia di clientela più numerosa nel mercato immobiliare locale. La ricerca di case da parte di questa categoria si distingue rispetto ad altre fasce di età, che rappresentano una quota inferiore. Non vengono segnalati altri dati specifici sulla provenienza o le preferenze degli acquirenti.

Sono i giovani a spiccare per la ricerca di una casa a Genova: nel capoluogo ligure oltre il 30% degli acquirenti di case ha meno di 35 anni, la fascia più rappresentata tra chi compra un immobile. Nella Superba, inoltre, il 77,6% delle compravendite riguarda l'acquisto della prima casa, una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Cosa cerca chi compra casa oggi Le 3 cose che decidono tutto

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