Festa della Repubblica la sindaca Funaro | A Bianca Bianchi il Fiorino d' Oro alla Memoria

Notizia in breve

In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana e del primo voto femminile, è stato assegnato il Fiorino d’Oro alla Memoria a Bianca Bianchi. La premiazione è avvenuta durante le celebrazioni della Festa della Repubblica e riconosce il contributo delle Madri Costituenti, le 21 donne elette nell’Assemblea Costituente. La sindaca ha consegnato il riconoscimento, dedicato a tutte le donne che hanno partecipato alla nascita della Repubblica.