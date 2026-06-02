Festa della Repubblica la sindaca Funaro | A Bianca Bianchi il Fiorino d' Oro alla Memoria

Da firenzetoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana e del primo voto femminile, è stato assegnato il Fiorino d’Oro alla Memoria a Bianca Bianchi. La premiazione è avvenuta durante le celebrazioni della Festa della Repubblica e riconosce il contributo delle Madri Costituenti, le 21 donne elette nell’Assemblea Costituente. La sindaca ha consegnato il riconoscimento, dedicato a tutte le donne che hanno partecipato alla nascita della Repubblica.

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Il Fiorino d’Oro alla Memoria a Bianca Bianchi, per celebrare il suo ruolo e quello di tutte le Madri Costituenti – le 21 donne elette nell’Assemblea Costituente - nell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana e nell'ottantesimo anno dal primo voto delle donne italiane. Lo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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