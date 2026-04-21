Festa della Liberazione | le donne dalla Resistenza alla Repubblica

Il 25 aprile, al Lazzaretto di Verona, si terrà un evento dedicato alla Festa della Liberazione. L'iniziativa si svolgerà a partire dalle 16 e l’ingresso sarà aperto a tutti senza costi. La manifestazione vuole celebrare il ruolo delle donne, dalla Resistenza alla nascita della Repubblica. La giornata si propone di ricordare e valorizzare il contributo femminile nel percorso storico italiano.

Festa della Liberazione Le donne dalla Resistenza alla Repubblica 25 aprile 2026 Lazzaretto di Verona dalle ore 16 ingresso libero.Programma: ore 16 ritrovo ore 16.30 orazione civile “Partigiane libere costituenti”, con Jessica Cugini, giornalista di Fondazione Nigrizia Prof. Matteo Nicolini.🔗 Leggi su Veronasera.it Rieducare alla democrazia: antifascismo e resistenza | Istituto Gramsci Toscano a Villa Bandini Notizie correlate "La democrazia delle donne. Dalla Resistenza alla Repubblica": incontro con Mara ValdinosiMercoledì 18 marzo alle ore 15,00 si terrà a Forlì al palazzo della Provincia in Piazza Morgagni, 9 la conferenza “La democrazia delle donne. Festa della donna, Mattarella: ‘Il conto tra la Repubblica e le donne non è ancora alla pari’Questa mattina al Palazzo del Quirinale la cerimonia per la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; 25 aprile - Festa della Liberazione; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Festa della Liberazione. Festa della Liberazione 2026: eventi gratis nelle 10 città principaliLe principali città italiane trasformano piazze e musei in spazi di memoria collettiva per la Festa della Liberazione 2026, con decine di iniziative gratuite accessibili a tutti. footballnews24.it Festa della Liberazione, a Catanzaro le celebrazioni ufficiali con Wanda FerroIn Piazza Matteotti lo schieramento dei reparti, i gonfaloni istituzionali e le associazioni combattentistiche per celebrare il 25 aprile ... corrieredellacalabria.it Festa della Liberazione | Visite tematiche Il 25 aprile 2026, il Memoriale della Shoah propone visite tematiche dedicate alla memoria della Liberazione e a chi, da questa stazione, partì “per ignota destinazione” come oppositore politico. Il percorso invita a riflet facebook