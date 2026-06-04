Da oggi fino al 7 giugno, Firenze ospita il 18° Simposio internazionale sulle mucopolisaccaridosi e malattie lisosomali correlate. L'evento include anche un premio Nobel, Svante Pääbo, e presenta iniziative a supporto di pazienti e famiglie affette da queste malattie rare.

Da oggi al 7 giugno, Firenze ospita il 18° “Simposio internazionale sulle mucopolisaccaridosi e malattie lisosomali correlate“ (Imps 2026). Quattro giorni tra Palazzo dei Congressi e il Palaffari per fare il punto su vent’anni di progressi clinici e disegnare la rotta della medicina delle malattie rare. L’evento è organizzato dall’ International Mucopolysaccharidoses Network (Impsn) guidato dalla dottoressa Kim Angel, dall’ Associazione Italiana Mucopolisaccaridosi (Aimps) presieduta da Flavio Bertoglio e dalla Fondazione Brains for Brain del professor Maurizio Scarpa, pediatra e coordinatore MetabErn. Sabato ecco Svante Pääbo (nella foto), premio Nobel per la Medicina nel 2022, padre della paleogenomica e scopritore del genoma di Neanderthal e Denisoviani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Simposio sulle malattie rare con il premio Nobel Svante Pääbo. Iniziative per pazienti e famiglie

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