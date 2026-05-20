“Il progetto ‘Ovunque vicini’ rappresenta per Aisla un grande gesto di responsabilità. Si tratta di un impegno condiviso con altre istituzioni per portare e garantire l'assistenza direttamente nelle case, supportando le persone con la Sla e le loro famiglie e facendo capire loro che non possono e non devono restare da sole”. Così Fulvia Massimelli, presidente nazionale Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, commentando l’iniziativa - presentata a Milano - nata per garantire assistenza specialistica per le persone con Sla. Si tratta di un modello che porta a domicilio competenze cliniche Nemo e il supporto dell’associazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Malattie rare: Sla, Massimelli (Aisla) Ovunque vicini a famiglie e pazienti

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