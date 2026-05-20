Malattie rare | Sla Massimelli Aisla ‘Ovunque vicini a famiglie e pazienti’

Da quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Il progetto ‘Ovunque vicini’ rappresenta per Aisla un grande gesto di responsabilità. Si tratta di un impegno condiviso con altre istituzioni per portare e garantire l'assistenza direttamente nelle case, supportando le persone con la Sla e le loro famiglie e facendo capire loro che non possono e non devono restare da sole”. Così Fulvia Massimelli, presidente nazionale Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, commentando l’iniziativa - presentata a Milano - nata per garantire assistenza specialistica per le persone con Sla. Si tratta di un modello che porta a domicilio competenze cliniche Nemo e il supporto dell’associazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

malattie rare sla massimelli aisla 8216ovunque vicini a famiglie e pazienti8217
© Quotidiano.net - Malattie rare: Sla, Massimelli (Aisla) ‘Ovunque vicini a famiglie e pazienti’
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Malattie rare: Sla, Massimelli (Aisla) Ovunque vicini a famiglie e pazienti

Video Malattie rare: Sla, Massimelli (Aisla) Ovunque vicini a famiglie e pazienti

Sullo stesso argomento

Malattie rare, Massimelli (Aisla): “Con Ovunque vicini a casa di chi ha la Sla”(Adnkronos) – "Il progetto 'Ovunque vicini' rappresenta per Aisla un grande gesto di responsabilità.

Leggi anche: Malattie rare, Aisla: "Ovunque vicini, con App Isa visite a domicilio per pazienti con Sla"

malattie rare sla massimelliMalattie rare, Massimelli (Aisla): Con Ovunque vicini a casa di chi ha la SlaIl progetto 'Ovunque vicini' rappresenta per Aisla un grande gesto di responsabilità. Si tratta di un impegno condiviso con altre istituzioni per portare e garantire l'assistenza direttamente nelle c ... adnkronos.com

malattie rare sla massimelliMalattie rare, Aisla: Ovunque vicini, con App Isa visite a domicilio per pazienti con Sla'Costruire modello infrastruttura nazionale di prossimità specialistica per persone con Sla riducendo frammentazione e disuguaglianze' ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web