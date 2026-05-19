Malattie rare Aisla | Ovunque vicini con App Isa visite a domicilio per pazienti con Sla
Un nuovo servizio dedicato alle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica è stato annunciato dall’associazione Aisla. Oltre a offrire una app e la possibilità di consulti televisivi, si tratta di un progetto che consente di effettuare visite a domicilio. L’iniziativa mira a garantire assistenza continua e vicinanza ai pazienti, facilitando l’accesso alle cure senza doversi necessariamente recare in strutture sanitarie. La proposta si inserisce in un quadro di attenzione alle malattie rare e alle esigenze di chi le affronta quotidianamente.
Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - Non solo una App, non solo una televisita, ma un nuovo modo di prendersi cura di chi vive con la sclerosi laterale amiotrofica. E' stato presentato oggi nel Salone d'Onore della Triennale di Milano 'Ovunque vicini - Assistenza specialistica per le persone con Sla', il nuovo modello promosso da Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica in partenariato con Fondazione Serena e Centri clinici Nemo, realizzato con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ministro per le Disabilità, a valere sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, e con il contributo di Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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