Malattie rare Aisla | Ovunque vicini con App Isa visite a domicilio per pazienti con Sla

Un nuovo servizio dedicato alle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica è stato annunciato dall’associazione Aisla. Oltre a offrire una app e la possibilità di consulti televisivi, si tratta di un progetto che consente di effettuare visite a domicilio. L’iniziativa mira a garantire assistenza continua e vicinanza ai pazienti, facilitando l’accesso alle cure senza doversi necessariamente recare in strutture sanitarie. La proposta si inserisce in un quadro di attenzione alle malattie rare e alle esigenze di chi le affronta quotidianamente.

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