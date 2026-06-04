Simone Dell’Agnello svela cosa è successo con Mila Suarez dopo The 50

Dopo la partecipazione a The 50, Simone Dell'Agnello ha spiegato che il rapporto con Mila Suarez si è concluso a causa di impegni, distanza e dubbi sorti al di fuori delle telecamere. La coppia aveva iniziato una relazione durante il reality, ma successivamente si sono allontanati. Dell'Agnello ha confermato che non ci sono più contatti tra loro. La storia si è fermata dopo le difficoltà emerse nel tempo.

Dopo il reality The 50, Simone Dell'Agnello racconta come si è evoluto il rapporto con Mila Suarez: tra impegni, distanza e dubbi emersi fuori dalle telecamere, la storia si è interrotta. Tra le dinamiche che più hanno catturato l'attenzione del pubblico di The 50 c'è stata senza dubbio quella tra Mila Suarez e Simone Dell'Agnello. I due concorrenti avevano mostrato una forte complicità all'interno del reality di Prime Video, culminata anche con un bacio. A distanza di settimane, però, è lo stesso Simone a chiarire cosa è realmente accaduto una volta spente le telecamere. Fin dalle prime puntate Simone Dell'Agnello aveva manifestato il proprio interesse nei confronti di Mila Suarez, definendola il suo prototipo ideale di donna dal punto di vista estetico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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