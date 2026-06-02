Dopo la partecipazione al reality The 50, una coppia composta da Simone Dell’Agnello e Mila Suarez ha dichiarato di essere stata avvisata su di lei prima dell’inizio del programma. La loro relazione si è sviluppata durante le registrazioni, in un breve periodo di convivenza sotto i riflettori.

Tra le coppie nate durante le registrazioni del reality The 50 c’è anche quella formata da Simone Dell’Agnello e Mila Suarez, un’intesa nata sotto i riflettori e cresciuta rapidamente nei pochi giorni trascorsi insieme nel programma. Fin dall’inizio, la modella aveva mostrato un interesse evidente per il calciatore toscano, lasciandosi andare anche a dichiarazioni piuttosto dirette. Nel corso delle registrazioni, infatti, aveva ammesso apertamente di essere attratta da lui e di voler approfondire la conoscenza una volta fuori dal gioco. Un’uscita dal reality che cambia gli equilibri. Il primo a lasciare il programma è stato proprio Dell’Agnello, ex volto legato a Temptation Island. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Simone Dell’Agnello e Mila Suarez dopo The 50: “Mi avevano avvisato su di lei”

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La storia tra Simone DellAgnello e Mila Suarez in The 50

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