Simone Dell’Agnello parla di Mila Suarez dopo The 50 Italia | Volevo continuare a conoscerla ma…

Simone Dell’Agnello ha dichiarato di aver voluto continuare a conoscere Mila Suarez dopo il reality di Prime Video, ma non è stato possibile. La loro relazione è terminata poco dopo il ritorno alla vita normale, nonostante l’attrazione dimostrata durante il programma. Nessuna ulteriore spiegazione o dettaglio sulla fine della relazione è stata fornita.

Intervistato da Lisa Fusco nel programma A Tutto Gossip lui ha garantito che non era una cosa strategia da parte sua, con la modella si era creata davvero una bella situazione. Nel castello sembrava tutto spontaneo e da parte sua lo era davvero, però fuori si è ricreduto su Mila Suarez, ha quindi lasciato intendere che non è certo del fatto che per lei non fosse solo una strategia. L'ex volto di Temptation Island non si è lasciato sfuggire molte rivelazioni in merito al suo rapporto con la modella, però ha ribadito che da parte sua l'interesse a continuare la frequentazione dopo il reality c'era. Come mai il loro flirt si è... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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