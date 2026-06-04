La procura ha archiviato le accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sulle stragi del 1993, ritenendo che non ci siano prove sufficienti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e i due sono stati considerati scollegati da quei fatti. La notizia è stata commentata dalla difesa, che ha sottolineato l'assenza di elementi per procedere con l'accusa. La vicenda rimane senza ulteriori sviluppi legali in merito.

Il gip di Firenze ha archiviato l’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, escludendo la presenza di elementi concreti che colleghino Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri alla strategia stragista di Cosa Nostra. Dopo la decisione del giudice, Marina Berlusconi ha attaccato duramente la magistratura parlando di “pregiudizi ideologici” e di una vicenda che avrebbe alimentato per decenni sospetti infondati. Archiviata l'inchiesta sulle stragi del 1993, i motivi Perché Dell'Utri era indagato La reazione di Marina Berlusconi Marina Berlusconi sulla giustizia italiana Il commento di Tajani Archiviata... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Silvio Berlusconi e Dell'Utri scollegati dalle stragi del 1993 per mancanza di prove: Marina contro la Procura

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