Mamma in carcere per tortura e maltrattamenti sui quattro figli | costretti a dormire in doccia le sigarette spente sulle gambe e il divieto di ridere

Una donna di 38 anni è stata arrestata e si trova in carcere dal 17 aprile con l’accusa di aver maltrattato e torturato i suoi quattro figli. Secondo le ricostruzioni, i minori erano costretti a dormire in doccia, le sigarette venivano spente sulle gambe e avevano il divieto di ridere. La donna avrebbe anche usato botte e insulti, sottoponendo i figli a maltrattamenti quotidiani e sevizie di varia natura.

Botte e insulti, maltrattamenti quotidiani e sevizie di ogni genere. Una lunghissima serie di episodi violenti che hanno portato all'arresto di una donna di 38 anni, residente in provincia di Bergamo, in carcere dallo scorso 17 aprile con l'accusa di tortura e maltrattamenti aggravati nei. 🔗 Leggi su Today.it

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What They Did to Marie Antoinette Before the Guillotine Was Far More Horrifying Than You Think

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Mamma in carcere per abusi sui figli: Botte e insulti, dormivamo in doccia e non potevamo ridere. Lei è accusata di torturaUna donna di 38 anni, disoccupata e residente in un comune della provincia, si trova in carcere dal 17 aprile con l'accusa di tortura e ... msn.com

Il padre naturale della piccola Beatrice e delle sorelline è in carcere, la mamma lasciava da sole le figlie nella casa di Bordighera per andare dal nuovo compagno, in cella per la morte della bimba. Domani l’interrogatorio. di @MirellaMolinaro x.com

Bergamo, madre in carcere per tortura sui figli. Botte, insulti, sigarette spente sulle gambe: Dormivamo nella doccia, non potevamo ridereLa donna, 38 anni, nega i racconti scioccanti dei 4 ragazzini di 13, 12 e 10 anni. A uno di loro avrebbe ustionato il viso con la minestra bollente, contro il più piccolo avrebbe puntato un coltello. bergamo.corriere.it