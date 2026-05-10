Fa irruzione dalla madre e botte agli agenti | arrestata una 40enne

Una donna di 40 anni è stata arrestata dopo aver tentato di entrare in casa della madre, dalla quale era vietato avvicinarsi. Quando gli agenti sono intervenuti, la donna ha cercato di sfondare una finestra e ha aggredito gli agenti con calci e pugni. L’intervento si è svolto a Civitanova Marche nella giornata di oggi, dopo che era stata segnalata una situazione di tensione tra le due persone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Civitanova Marche, 10 maggio 2026 – Cerca di sfondare una finestra per entrare a casa della madre, vittima dei suoi maltrattamenti, da cui doveva stare lontana. Arriva la polizia, dà in escandescenze e colpisce un agente che aveva cercato di fermarla. Così è stata arrestata una 40enne civitanovese, Ilaria Borroni. L’intervento in via Boiardo. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, quando gli agenti della volante del commissariato di polizia, con il supporto di una pattuglia in borghese, sono intervenuti in una abitazione in via Boiardo, nel quartiere di San Marone, dopo una segnalazione da parte dei vicini che avevano sentito un grande trambusto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fa irruzione dalla madre e botte agli agenti: arrestata una 40enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Aku dijebak dan dipenjara. 3 tahun kemudian, aku kembali sebagai Dewa Perang untuk membalas dendam Notizie correlate Botte alla madre per droga. Arrestata una 31enneDoveva restare distante almeno un chilometro dall’abitazione di famiglia, ma soprattutto dalla madre, vittima in una triste e drammatica vicenda che... Ruba due birre e aggredisce una poliziotta fuori servizio: arrestata 40enneUn furto di pochi euro che si sarebbe trasformato in un’aggressione con tanto di arresto.