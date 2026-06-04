Da venerdì 5 giugno cambiano i prezzi di diversi prodotti destinati ai fumatori. I nuovi listini, pubblicati dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prevedono aumenti per alcune sigarette tradizionali e riduzioni per una parte dei prodotti a tabacco riscaldato usati con dispositivi elettronici. Le variazioni interessano in totale 13 prodotti del tabacco lavorato: per alcune marche di sigarette “classiche” i rincari arrivano fino a 20 centesimi a pacchetto, mentre per alcuni stick destinati ai dispositivi a tabacco riscaldato è previsto un taglio fino a 50 centesimi a confezione. Aumenti sigarette: quali marchi rincarano. Tra i prodotti che registrano un incremento figurano diverse varianti delle Elixyr. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sigarette, scattano nuovi aumenti da domani: rincari sui pacchetti, ma c’è un’altra novità

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Sigarette più care, aumenti di 30 centesimi a pacchetto

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