Aumenti in arrivo | da domani 15 aprile 2026 rincari su sigarette e tabacco

Da domani, 15 aprile 2026, entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi di sigarette, sigari e tabacco trinciato. Questi rincari sono stati decisi in seguito alle disposizioni previste dalla legge di bilancio. L’adeguamento dei prezzi interessa diversi prodotti del settore del tabacco e sarà applicato a partire dalla giornata di domani. La misura coinvolge tutte le fasce di prodotto e si applica immediatamente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi prezzi dal 15 aprile. A partire da domani, 15 aprile, entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi di sigarette, sigari e tabacco trinciato, conseguenza diretta delle misure previste dalla legge di bilancio. Per alcuni marchi, il rincaro potrà arrivare fino a 30 centesimi a pacchetto, segnando un ulteriore incremento del costo per i consumatori. Incrementi progressivi fino al 2028. Secondo quanto evidenziato da Assoutenti, gli aumenti non si limiteranno al 2026, ma seguiranno un percorso progressivo che si estenderà fino al 2028, attraverso l’aumento delle accise sui prodotti del tabacco. Come cambiano le accise.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Aumenti in arrivo: da domani, 15 aprile 2026, rincari su sigarette e tabacco NUOVI AUMENTI DA DOMANI 16 GENNAIO, BRUTTE NOTIZIE PER CHI FUMA SIGARETTE... Prezzo sigarette aumenta, da domani 15 aprile nuovi rincari fino a 30 centesimi: la tabella completaA partire da domani, 15 aprile 2026, scatta una nuova tranche di rincari per sigarette e tabacco trinciato. Sigarette e tabacco, nuova stangata in arrivo: tutti gli aumenti previstiNuova stangata in arrivo per chi fuma: i prezzi delle sigarette e di diversi prodotti da fumo continuano a salire per effetto dell’ultimo intervento...